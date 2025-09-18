Το σκηνικό με τον Σιμεόνε και τον οπαδό της Λίβερπουλ και οι «απαντήσεις» από το staff του «Τσόλο»

Φίλος της Λίβερπουλ έκανε τον Σιμεόνε να βγει από τα ρούχα του και να χάσει παντελώς την ψυχραιμία του, με τον κόουτς της Ατλέτικο να δηλώνει μετά το τέλος του ματς πως καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης άκουγε πολλά από τις θέσεις των Άγγλων οπαδών πίσω από τον πάγκο του.

Τη στιγμή που ο Φαν Ντάικ έκανε με κεφαλιά το 3-2 στις καθυστερήσεις και με την ένταση να... ξεφεύγει, ο «Τσόλο» τα έβαλε με φίλο των «κόκκινων» που του έκανε χειρονομίες, το κατήγγειλε στον τέταρτο διαιτητή, πήγε να... κάνει ντου για να λύσει τις διαφορές του με τον υποστηρικτή των Πρωταθλητών Αγγλίας, ενώ στο «παιχνίδι» μπήκαν και οι συνεργάτες του.

It was CARNAGE on the touchline after Virgil's stoppage time winner last night!



Let's just say that some of Diego Simeone's backroom staff did not cover themselves in glory...pic.twitter.com/QjRjIvhu1A — Empire of the Kop (@empireofthekop) September 18, 2025

england365.gr