Το σκηνικό με τον Σιμεόνε και τον οπαδό της Λίβερπουλ και οι «απαντήσεις» από το staff του «Τσόλο»

Η στιγμή που εξαγρίωσε τον Σιμεόνε, το «ντου» στον οπαδό της Λίβερπουλ πίσω από τους πάγκους και οι βοηθοί του «Τσόλο» που απάντησαν με χειρονομίες προς την πλευρά των φίλων των «κόκκινων» μετά το 3-2 από τον Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις.

Φίλος της Λίβερπουλ έκανε τον Σιμεόνε να βγει από τα ρούχα του και να χάσει παντελώς την ψυχραιμία του, με τον κόουτς της Ατλέτικο να δηλώνει μετά το τέλος του ματς πως καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης άκουγε πολλά από τις θέσεις των Άγγλων οπαδών πίσω από τον πάγκο του. 

Τη στιγμή που ο Φαν Ντάικ έκανε με κεφαλιά το 3-2 στις καθυστερήσεις και με την ένταση να... ξεφεύγει, ο «Τσόλο» τα έβαλε με φίλο των «κόκκινων» που του έκανε χειρονομίες, το κατήγγειλε στον τέταρτο διαιτητή, πήγε να... κάνει ντου για να λύσει τις διαφορές του με τον υποστηρικτή των Πρωταθλητών Αγγλίας, ενώ στο «παιχνίδι» μπήκαν και οι συνεργάτες του. 

 

Διαβαστε ακομη