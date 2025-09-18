Σε δίκη ο Ραούλ Ασένθιο της Ρεάλ για υπόθεση διαρροής σεξουαλικού βίντεο

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένθιο, θα δικαστεί με την κατηγορία ότι μοιράστηκε βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση, ανακοίνωσε δικαστήριο στην Γκραν Κανάρια.

Μαζί του παραπέμπονται τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές από την ομάδα νέων της Ρεάλ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατέγραψαν και διακίνησαν βίντεο με δύο νεαρές γυναίκες –η μία ανήλικη– σε παραλιακό κλαμπ το καλοκαίρι του 2023.

Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για τον 22χρονο Ασένθι, κατηγορώντας τον για δύο αδικήματα παραβίασης ιδιωτικότητας, καθώς φέρεται να έλαβε το βίντεο και να το έδειξε σε φίλο του. Μία από τις γυναίκες τον περιλαμβάνει στην καταγγελία της, ενώ η δεύτερη τον έχει εξαιρέσει.

Ο παίκτης, που τότε αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Ρεάλ, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε δήλωσή του τον Μάιο ανέφερε ότι δεν παραβίασε τα δικαιώματα καμίας γυναίκας και ότι κατηγορείται μόνο επειδή έδειξε για λίγο το υλικό σε άλλο πρόσωπο.

Δύο από τους τρεις συμπαίκτες του που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν ανήκουν πλέον στη Ρεάλ.