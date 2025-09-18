ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν «χρυσή» και Νο2 όλων των εποχών στα 400μ., «ασημένια» και Νο3 η Παουλίνο

Η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν «χρυσή» και Νο2 όλων των εποχών στα 400μ., «ασημένια» και Νο3 η Παουλίνο

Δύο αθλήτριες στην ιστορία του στίβου είχαν «κατέβει» μέχρι σήμερα τα 48 δευτερόλεπτα στα 400μ. κι αυτές τη δεκαετία του 1980. Μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε, σε μία κούρσα που θα περάσει στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού. Η Αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, απόλυτη κυρίαρχος στα χαμηλά εμπόδια τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε φέτος να επικεντρωθεί στο «απλό» 400άρι και δικαιώθηκε, όχι μόνο με τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας της, αλλά και με ένα εκπληκτικό 47.78, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μπροστά από το 47.99 της Τσεχοσλοβάκας Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα από το 1983 (!) στο Ελσίνκι. Η επίδοση της ΜακΛάφλιν υπολείπεται μόνο του παγκοσμίου ρεκόρ (47.60) που κρατάει η Μαρίτα Κοχ από την άλλοτε Ανατολική Γερμανία και συμπληρώνει σε λίγες ημέρες 40 χρόνια (6/10/1985), αλλά, αν η 26χρονη Αμερικανίδα επιμείνει, μοιάζει θέμα χρόνου να το καταρρίψει.

Σε έναν τελικό που διεξήχθη υπό βροχή, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Παρισιού και πρωταθλήτρια κόσμου το 2023, η Μαριλέιντι Παουλίνο από τη Δομηνικανή Δημοκρατία, έκανε κι εκείνη την ταχύτερη κούρσα της ζωής της και τερμάτισε σε 47.98. Ήταν δηλαδή ταχύτερη από το ρεκόρ αγώνων της Κρατοσβίλοβα, ανέβηκε στο Νο3 όλων των εποχών, αλλά θα φύγει από την ιαπωνική πρωτεύουσα με το ασημένιο μετάλλιο! Η -νιγηριανής καταγωγής- Σαλουά Εϊντ Νάσερ από το Μπαχρέιν, «ασημένια» πέρυσι στο Παρίσι και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2019 στη Ντόχα, ήταν τρίτη με 48.19.

 

