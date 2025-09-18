ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταλάντα: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Λούκμαν

Ο επιθετικός της Αταλάντα, Αντέμολα Λούκμαν, ο οποίος είχε τεθεί υπό τιμωρία από τη διοίκηση επειδή προσπάθησε να τον εξαναγκάσει να μεταγραφεί στην Ίντερ, επέστρεψε σήμερα (19/9)  στις προπονήσεις ενόψει της 4ης αγωνιστικής της ιταλικής Serie A.

 Ο Νιγηριανός διεθνής  προπονήθηκε για πρώτη φορά φέτος με τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης, την επόμενη μέρα από την ήττα της Αταλάντα με 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Σύμφωνα με το «Sky Sport», ο Λούκμαν μίλησε με τον προπονητή του, Ιβάν Γιούριτς, μόλις έφτασε στο προπονητικό κέντρο  της ιταλικής ομάδας.

«Του εξήγησε ότι έβγαινε από μια πολύ περίπλοκη περίοδο από προσωπική άποψη, του ζήτησε να του επιτραπεί να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του και τέθηκε διαθέσιμος για τον αγώνα στο Τορίνο την Κυριακή», ανέφερε το «Sky Sport». 

Με συμβόλαιο με την Αταλάντα μέχρι το 2027, ο 27χρονος Λούκμαν ήταν στο ραντάρ της Ίντερ αυτό το καλοκαίρι, αλλά η διοίκηση αρνήθηκε να τον πουλήσει, παρά την προσφορά άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την άρνησή της, ο Λούκμαν, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ στον τελικό του Europa League του 2024 εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν, απείχε από τις προπονήσεις. Στη συνέχεια, τιμωρήθηκε από την προπονητική του ομάδα.

Έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν για την Έβερτον και τη Λειψία, ο Λούκμαν βρίσκεται στην Αταλάντα από το 2022, μια ομάδα για την οποία έχει πετύχει 52 γκολ σε 118 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Αταλάντα, η οποία έχει εισέλθει σε έναν νέο κύκλο με την αποχώρηση του εμβληματικού προπονητή της, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, και την άφιξη του Γιούριτς, βρίσκεται στην έβδομη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με επτά βαθμούς. 

 

ΔΙΕΘΝΗ

