Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

Η μεγάλη επιστροφή παίρνει πλέον επίσημη μορφή, με τον Ζοσέ Μουρίνιο ν’ ανακοινώνεται από την Μπενφίκα!

Ο «special one» επαναπατρίζεται οριστικά κι αμετάκλητα και από το απόγευμα της Πέμπτης αναλαμβάνει επίσημα την Μπενφίκα για την επόμενη διετία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα εδρεύει μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 στη Λισαβόνα και από νωρίς τη σημερινή (18/09) μέρα βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της νέας του ομάδας ώστε να προπονήσει για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές.

«10 μέρες μετά το φινάλε της τρέχουσας σεζόν, υπάρχει η δυνατότητα να διακοπεί η συνεργασία, αν αυτό κριθεί ευνοϊκό» αναφέρει η ανακοίνωση.»

 

ΔΙΕΘΝΗ

