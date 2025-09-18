ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν μεγαλύτερη κατοχή από τον Ολυμπιακό

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ολοκλήρωσε χωρίς σκορ (0-0) την πρώτη του συνάντηση  στην πρεμιέρα της League phase του Champions League, απέναντι στην Πάφο, όμως ξεχώρισε για ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, ανάμεσα στις 24 ομάδες που  αγωνίστηκαν στα 12 έως τώρα ματς της 1ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται απόψε με άλλα έξι αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την UEFA ο Ολυμπιακός είχε ποσοστό κατοχής 63% στο παιχνίδι του με την πρωταθλήτρια Κύπρου, μικρότερο μονάχα από εκείνο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν (65%) του Λουίς Ενρίκε στον αγώνα της με την Αταλάντα (4-0). 

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας, ξεπέρασε Άρσεναλ, Αϊντχόφεν-από 60%- και Μπόντο Γκιλμτ με Τότεναμ-από 58%-, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στη σχετική κατηγορία.

Ο Ολυμπιακός είναι επίσης μία από τις έξι ομάδες που κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους.

Να σημειωθεί ότι η Πάφος είναι δεύτερη στις  ανακτήσεις μπάλας (53), πίσω μονάχα από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. 

Διαβαστε ακομη