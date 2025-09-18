Αταμάν: «Παίξαμε καλό μπάσκετ, θα είμαστε έτοιμοι ενόψει Euroleague»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στο δεύτερο μέρος, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» επί της Παρτιζάν στη Μελβούρνη για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Παράλληλα, ο τεχνικός των «πρασίνων», αναφερόμενος στους απόντες, εξέφρασε την άποψη ότι «όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, στην πρώτη προπόνηση, θα είναι όλοι διαθέσιμοι», ενώ, σε ό,τι αφορά τον βαθμό ετοιμότητας ενόψει Euroleague, δήλωσε πεπεισμένος ότι «θα είμαστε έτοιμοι».

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε αναλυτικά:

- Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Πρώτα απ' όλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε εδώ, στο τουρνουά, για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είναι μια διαφορετική εμπειρία για εμάς. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δείχνει διαφορετικούς δρόμους για το μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ. Από αυτά που είδα απόψε, ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό παιχνίδι, σε κατάμεστη αρένα. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν σαν να ήταν κανονικό παιχνίδι, παρότι καμία δεν είναι ακόμα έτοιμη. Το πήραν όμως στα σοβαρά και η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Παίξαμε καλό μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και πήραμε τη νίκη».

- Για το αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας παρά τις απουσίες: «Έχουμε πολλές επιλογές, αλλά και πολλούς τραυματισμούς. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία προπόνηση όλοι μαζί, όμως η ομάδα είναι ουσιαστικά η ίδια. Απόψε είχαμε μόνο δύο νέα πρόσωπα, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι πολύ έξυπνοι παίκτες, γι' αυτό και τους αποκτήσαμε. Κατάλαβαν αμέσως το παιχνίδι μας. Το δικό μου σύστημα είναι απλό μπάσκετ, όχι κάτι περίπλοκο και παίξαμε καλά. Για μένα ήταν επίσης πολύ όμορφο να δω ότι όλοι ήταν έτοιμοι. Είχαν δουλέψει με τον Σερέλη ατομικά και φυσικά με τους γυμναστές μας για δύο εβδομάδες και ήταν έτοιμοι σωματικά. Ακόμη κι αν φτάσαμε στο ξενοδοχείο στις 9 το πρωί, έπειτα από 18 ώρες πτήσης, οι παίκτες έπαιξαν με συναίσθημα, έξυπνα. Μου αρέσει αυτή η ομάδα, ακόμα κι αν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Βέβαια, και η Παρτιζάν έχει πολλές επιλογές».

- Για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα ενόψει Euroleague: «Φέτος παίξαμε μόνο αυτά τα φιλικά στην Αυστραλία. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο Σίδνεϊ και μετά τέλος, δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερα. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί το σύστημα είναι απλό και το 90% των παικτών είναι μαζί μας τα δύο τελευταία χρόνια. Στην Αθήνα θα έχουμε 5-6 μέρες να προετοιμαστούμε λίγο καλύτερα με τις απουσίες που υπάρχουν και θα είμαστε έτοιμοι».

- Για το αν υπάρχει ενημέρωση για τους απόντες: «Πιστεύω ότι, όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, στην πρώτη προπόνηση, θα είναι όλοι διαθέσιμοι. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν σοβαρά θέματα. Δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση του Τι Τζέι Σορτς γιατί έχει έναν ιό, δεν ξέρω πόσες μέρες θα χρειαστεί. Για τους υπόλοιπους με τραυματισμούς νομίζω ότι θα επιστρέψουν. Ο Χολμς είναι ήδη εδώ, πιστεύω ότι στο ματς του Σίδνεϊ θα μπει στην ομάδα και θα παίξει».

- Για το αν θα γίνουν παράδοση τα παιχνίδια στην Αυστραλία, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Euroleague: «Θα δούμε. Ίσως του χρόνου μια αυστραλιανή ομάδα ταξιδέψει κάπου αλλού στον κόσμο για να παίξει. Είναι ωραίο να έχεις τέτοια παιχνίδια στην προετοιμασία. Αυτό που είδα είναι ότι και η ίδια η Euroleague ήταν εδώ - για μένα ήταν περίεργο: οι διαιτητές, οι επικεφαλής των διαιτητών, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης, όλοι παρόντες. Ίσως η Euroleague να σχεδιάζει κάτι διαφορετικό για το μέλλον, να κάνει το μπάσκετ πιο παγκόσμιο. Το ΝΒΑ προσπαθεί να κρατήσει τις ευρωπαϊκές ομάδες κοντά του, ίσως η Euroleague να προσπαθήσει να φέρει αυστραλιανές ομάδες ή ακόμα και να μπουν στο μέλλον ΝΒΑ ομάδες στην Euroleague, γιατί είναι μια πιο συναρπαστική διοργάνωση. Όπως ξέρετε, η κανονική περίοδος της Euroleague είναι πιο συναρπαστική από την κανονική περίοδο του ΝΒΑ».

- Για την εξάντληση μετά το Ευρωμπάσκετ: «Ήταν σημαντικό για μένα να είμαι εδώ, από σεβασμό στον Παναθηναϊκό, από σεβασμό στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και βέβαια από σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους του αυστραλιανού μπάσκετ».

Στο μεταξύ, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν τόνισε: «Αγάπησα την ατμόσφαιρα εδώ. Οι φίλαθλοι μας έδειξαν πάρα πολλή αγάπη. Δεν ξέρω αν όλοι υποστήριζαν εμάς, αλλά έτσι έμοιαζε. Σε κάθε καλάθι που σκοράραμε άκουγα χειροκροτήματα από όλο το γήπεδο. Και ήταν κατάμεστο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόση αγάπη εδώ για εμάς. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά ήταν υπέροχο να δούμε και να νιώσουμε ξανά αυτή τη στήριξη. Άξιζε τον κόπο. Ο κόουτς ήταν σεμνός, όταν είπε ότι ήμασταν λίγο κουρασμένοι. Μέσα σε 24 ώρες πήραμε πέντε πτήσεις: μία 16ωρη και δύο πάνω από τρεις ώρες. Οπότε, το να κερδίσουμε μετά από όλα αυτά είναι φανταστικό. Και, όπως είπα, η οργάνωση εδώ ήταν καταπληκτική, με τους διαιτητές, με όλα. Πιστεύω ότι έτσι θα είναι και στο μέλλον. Ήταν δύσκολο, αλλά είναι μπάσκετ. Το πρωί που ξύπνησα είπα απλά "πρέπει να παίξω μπάσκετ". Δεν το είδα αρνητικά, ούτε με κακή ενέργεια. Παίξαμε τελικό το βράδυ της Κυριακής (σ.σ. στο Ευρωμπάσκετ), τη Δευτέρα επιστρέψαμε, την Τρίτη πήραμε πέντε πτήσεις. Με τη διαφορά ώρας, συνολικά βρεθήκαμε στον δρόμο περίπου 40 ώρες. Είναι πολύ, αλλά η νίκη, η χαρά, το ότι ξαναβρέθηκα με τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό, όλα αυτά το έκαναν να αξίζει. Θέλω να κυριαρχώ σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού. Θέλω να αφήνω το παιχνίδι μου να μιλάει από μόνο του και να σας δείχνω τι μπορώ να κάνω».

Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε μόλις έληξε το ματς: «Ζεσταινόμαστε σιγά-σιγά. Ήταν το πρώτο ματς που παίξαμε με όλη την ομάδα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας, βέβαια. Είμαι καλά, νιώθω καλά φέτος και έκανα αυτό το κάρφωμα στο ματς. Όπως έχω πει, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας στο παιχνίδι και μετά να επιστρέψουμε υγιείς στην Ευρώπη».