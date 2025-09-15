Στα χρώματα του Άρη η Κωνσταντίνα Νικολάου

Για την χορηγία προς ακόμη μία αθλήτρια ανακοίνωσε ο Άρης, με την σκοπεύτρια Κωνσταντίνα Νικολάου να ντύνεται στα χρώματα της ομάδας της Λεμεσού.

H ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη χορηγία της αθλήτριας της σκοποβολής στο σκητ, Κωνσταντίνας Νικολάου.

Διακεκριμένο μέλος του Σκοπευτικού Ομίλου Αμμοχώστου, η Κωνσταντίνα έχει εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας θέσεις στο βάθρο σε Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς και σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Το 2024 εκπροσώπησε την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τερματίζοντας στην 20ή θέση στα προκριματικά.

Πέρα από τις αθλητικές της επιτυχίες, η Κωνσταντίνα είναι βαθιά αφοσιωμένη στην κοινωνική δράση. Με τη φωνή και την εμπειρία της προάγει την ανθρωπιά σε δράση μέσα από τις Ολυμπιακές αξίες και ιδανικά – αποδεικνύοντας ότι η επιρροή της ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του σκοπευτηρίου.