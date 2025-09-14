Έφυγε γεμάτος σεβασμό

Κέρδισε μεγάλη προβολή η μεταγραφή του Γκιγιέρμε Οτσόα, απόλυτα φυσιολογικά αφού ο Μεξικανός κουβαλά μία τεράστια εμπειρία. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του, κυνηγάει την έκτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ. Ο ερχομός ενός διεθνούς φήμης τερματοφύλακα επισκίασε την αποχώρηση του Βίκτρο Μπράγκα.

Ο Βραζιλιάνος αποχαιρετώντας την ΑΕΛ δάκρυσε, κυρίως την ώρα που μιλούσε για τους οπαδούς της ομάδας. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που πέρασε από τους γαλαζοκίτρινους σε μία περίοδο που δεν ήταν και στα καλύτερά της. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να δέθηκε με το συγκρότημα της Λεμεσού και οι οπαδοί στις αντιδράσεις τους έδειξαν την εκτίμησή τους. «Όποιος μας σέβεται τον σεβόμαστε και είσαι ένας από αυτούς…» ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια.