Βουνό οφειλών, εμπειρία και αποφασιστικότητα

Ενώπιον ακόμη μιας μεγάλης δοκιμασίας η διοίκηση Πραστίτη.

Στην Ανόρθωση είναι αναγκασμένοι να τρέξουν πάλι το θέμα των παλιών οφειλών μετά την απόφαση του CAS που δικαίωσε τους δύο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα.

Η διοίκηση καλείται να καταβάλει σε διάστημα 45 ημερών πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι ιθύνοντες της «κυρίας» βρίσκονται σε επικοινωνία και εξετάζουν πώς θα ξεπεράσουν το νέο εμπόδιο.

Η διοίκηση Πραστίτη που κατάφερε να τακτοποιήσει πολλά οικονομικά ζητήματα την προηγούμενη περίοδο, τώρα καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα τεράστιο πρόβλημα.

Η εμπειρία και η αποφασιστικότητα της διοίκησης δίνουν ελπίδες ότι θα βρει και πάλι τη λύση, ώστε η ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα τον δρόμο προς τους στόχους της.

 

