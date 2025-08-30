Τα πέναλτι συνεχίζουν να… γυρίζουν την πλάτη στον Απόλλωνα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όπως και την περσινή σεζόν, έτσι και φέτος, η «κατάρα» των πέναλτι φαίνεται να συνεχίζεται για τον Απόλλωνα.

Στο 84ο λεπτό του αγώνα, οι «γαλάζιοι» είχαν την ευκαιρία να μπουν ξανά στο παιχνίδι, όταν κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Γεμπλί, μετά από παρέμβαση του VAR. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βέισμπεκ, ο οποίος όμως έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, χάνοντας ίσως την μοναδική πραγματικά μεγάλη ευκαιρία της ομάδας του να μειώσει.

Η ιστορία, πάντως, μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Πέρσι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ στο «Άλφαμέγα», ο Σαγκάλ είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα της Λεμεσού, αλλά ο Αθανασιάδης, τότε τερματοφύλακας της ΑΕΚ «διάβασε» σωστά την εκτέλεσή του.

Για την ιστορία, εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ το γύρισε 1-2.

