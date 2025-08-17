Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Γεντβάι

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό ενόψει Σάμσουνσπορ, καθώς ο Τιμ Γεντβάι υπέστη διάστρεμμα.

Σε ρυθμούς Σάμσουνσπορ μπήκε από σήμερα ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεκίνησε την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» για το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8).

Ο Ρουί Βιτόρα απέκτησε άλλον έναν πονοκέφαλο, πλην του Φίλιπ Τζούριτσιτς που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ. Η συμμετοχή και των δύο στο πρώτο ματς με την τουρκική ομάδα για τα play off του Europa League, θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι υπόλοιποι παίκτες των «πρασίνων» ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα, που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.