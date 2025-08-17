ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ινφαντίνο για Σεμένιο: «Το ποδόσφαιρο δεν ανέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καταδίκασε την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια αγώνα της Premier League εναντίον της Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ (σ.σ: 4-2 η ομάδα του Άρνε Σλοτ) και δήλωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) θα επικοινωνήσει με τον διεθνή παίκτη της Γκάνας για να προσφέρει την υποστήριξή της. 

 «Το ποδόσφαιρο δεν ανέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Το θάρρος και η απόδοση του Αντουάν στο γήπεδο, παρά τις τόσες αντιξοότητες, αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα δύναμης και αξιοπρέπειας για τους παίκτες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ινφαντίνο και πρόσθεσε: 

«Η Επιτροπή Φωνής των Παικτών, που συστάθηκε ως μέρος των πέντε πυλώνων κατά του ρατσισμού που υιοθέτησε το συμβούλιο της FIFA το 2024, θα παραμείνει σε επαφή με τον Αντουάν και θα παρακολουθεί στενά αυτές τις καταστάσεις. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τον σεβασμό και την προστασία των παικτών και ότι οι διοργανωτές των αγώνων και οι αρχές επιβολής του νόμου θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».

Ο Σεμένιο έγινε στόχος ενός άνδρα από το πλήθος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αφού ενημερώθηκε σχετικά από τον Σεμένιο, ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ διέκοψε το παιχνίδι σε κόρνερ της Λίβερπουλ στο 29ο λεπτό, προτού μιλήσει και με τους δύο προπονητές και τους αρχηγούς στην πλάγια γραμμή.

 Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ αργότερα δήλωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας αποβλήθηκε από το Άνφιλντ μετά από αναφορές για ρατσιστική επίθεση, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

 Ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τη Λίβερπουλ και τους διαιτητές για την υποστήριξή τους.

