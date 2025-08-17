Πάφος FC: Ο κόσμος της την... σπρώχνει στα αστέρια!

Ο κόσμος της Πάφου ζει μεγάλες στιγμές.

Με την ομάδα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία αυτό το καλοκαίρι, και να βρίσκεται μία «ανάσα» από τη League Phase του Champions League, οι φίλοι της Πάφου δίνουν το δικό τους παλμό και «σπρώχνουν» το συγκρότημα του Καρσέδο σε κάθε παιχνίδι!

Η παρουσία των ΠΑΦΙΤΩΝ, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, έχει ανεβάσει τον πήχη σε όλα τα επίπεδα. Όλοι στην Πάφο φίλαθλοι, διοίκηση, ποδοσφαιριστές και προπονητικό επιτελείο λειτουργούν σαν οικογένεια.

Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο «όπλο» της ομάδας στη φετινή της υπέρβαση.