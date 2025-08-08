ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν χαρίζουν τον Λοΐζο – Ο Παπασταύρου τα βάζει όλα στη ζυγαριά

Ο 22χρονος διεθνής άσος... βρίσκεται στο ραντάρ της Λεχ Πόζναν και σουηδικών συλλόγων.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της επόμενης χρονιάς, είναι λογικό αρκετές ομάδες να ενδιαφέρονται για τον Λοΐζο Λοΐζου.

Ο 22χρονος διεθνής άσος της Ομόνοιας... βρίσκεται στο ραντάρ της Λεχ Πόζναν και σουηδικών συλλόγων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες στη συνέχεια.

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η διοίκηση της Ομόνοιας και ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είναι λογικό, αυτό που θα κρίνει τη μεταγραφή του Λοΐζου είναι το ύψος της οικονομικής πρότασης που θα φθάσει στα γραφεία της Ομόνοιας.

Δεν σημαίνει ότι επειδή λήγει του χρόνου το συμβόλαιό του Λοΐζου, η διοίκηση θα αποδεχθεί μια πρόταση που δεν είναι συμφέρουσα. Ο κ. Παπασταύρου και οι συνεργάτες του θα βάλουν στη ζυγαριά τα θετικά και τα αρνητικά και αναλόγως θα πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις. 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

