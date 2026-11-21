Με σπουδαία ανατροπή (3-1) απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στο «Αλφαμέγα», για τη 10η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan,, ο Άρης επέστρεψε άμεσα στον δρόμο των επιτυχιών, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ.

Οι ερυθρόλευκοι, στο ντεμπούτο του Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο τους, αιφνιδίασαν και πήραν προβάδισμα στο 28’ με τον Μανού. Ωστόσο, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 51’ με τον Λέμπι και ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή με δύο γκολ του Εφαγκέ (79’, 90+4’), ο οποίος έφτασε τα εννέα τέρματα και οδηγεί την κούρσα των σκόρερ.

Με αυτό το τρίποντο, ο Άρης ανέβηκε στους 18 βαθμούς και πλησίασε στο -2 την πρωτοπόρο ΑΕΚ (που έχει αγώνα λιγότερο), υποχρεώνοντας παράλληλα τη Νέα Σαλαμίνα σε ήττα μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Λέλε, Κορέια, Λέμπι (90+5′ Μπάντελι), Σανέ (40' Καλούλου), Γιαγκό, Νίκολιτς (88′ Γκαλιάτα), Φόλια, Γκάουσταντ(46' Εφαγκέ), Παζέ, Ελ Αλάτσι (90+5′ Οφσιάνικοφ ).

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ : Βάρο, Αρτυματάς, Γκράντσιρ, Εμπόχ, Ανέν, Φιλιώτης (69' Ανγκιέλσκι), Γιούσης (69' Δημητρίου), Μανού (64' Αλνταίρ), Γκονζάλες, Γερολέμου (46' Κιντίγια), Κονατέ (81' Λουκά).

ΣΚΟΡΕΡ: 51' Λέμπι, 79', 90+4' Εφαγκέ/28' Μανού

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σανέ,Εφαγκέ/ Αρτυματάς, Φιλιώτης, Γκονζάλες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης