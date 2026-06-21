Aπό τα νιάτα του, πλέον ως αρχηγός!

Ένας από τους γνώριμους για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Αρχάγγελο είναι ο Πιέρος Σωτηρίου. Ο Κύπριος επιθετικός ήταν στα ξεκινήματα της καριέρας του όταν ο Ελλαδίτης τεχνικός βρισκόταν στον Ολυμπιακό. Στο διάστημα που θήτευσε στους μαυροπράσινους ο Παπαδόπουλος, ο 18χρονος τότε Πιέρος Σωτηρίου έπαιρνε σεβαστό χρόνο συμμετοχής, ξεπροβάλλοντας στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Κύπρου. Λίγα έτη μετά έκανε το βήμα στον ΑΠΟΕΛ, όπου πλέον διανύει τη δεύτερη θητεία του. Μετά από 15 χρόνια οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στον ΑΠΟΕΛ. Ο πρώτος σαφώς παίρνοντας την ευκαιρία για να κοουτσάρει μία ομάδα με πρωταγωνιστικές βλέψεις, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, και ο δεύτερος όντας αρχηγός των γαλαζοκιτρίνων.

Σ.Σ.