Άλλαξε χέρια η Καρμιώτισσα και ευχαριστίες στην οικογένεια Δημοσθένους

Στον Μιχάλη Αριστοτέλους και την ομάδα του περνάει πλέον η Καρμιώτισσα.

Αυτό επισημοποίησε η ομάδα των Πολεμιδιών με μία λιτή ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τις ευχαριστίες στην οικογένεια του Σταύρου Δημοσθένους.

Αναλυτικά:

Η Karmiotissa FC ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η ιδιοκτησία της ομάδας περνά επίσημα στον κ. Μιχάλη Αριστοτέλους και την ομάδα του. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την οικογένεια Δημοσθένους για τη μέγιστη προσφορά της στον Σύλλογο».