Τάνκοβιτς - Μαέ: Μία κάθετη δρόμος για το γκολ

Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς απέδειξε σε άλλο ένα παιχνίδι πως μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στο «10». Στο ντέρμπι του «Αλφαμέγα» δεν σκόραρε, όμως είχε συμμετοχή σε πολλές φάσεις της Ομόνοιας, κάποιες εξ αυτών έγιναν γκολ.

Η πιο χαρακτηριστική βεβαίως ήταν η κάθετη στο 13ο λεπτό την οποία ο Μαέ έκανε γκολ. Μία φάση που θύμισε πολύ εκείνο το παιχνίδι με την ΕΝΥ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Τότε, ο Τάνκοβιτς βρήκε και πάλι με κάθετη πάσα τον Μαροκινό ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας για να σκοράρει. Ό,τι δηλαδή έκανε και στο παιχνίδι με τον Άρη.

Οι δύο τους αποκτούν χημεία και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να αφήνει ικανοποιημένο τον Μπεργκ.