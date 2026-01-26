Το «αστέρι» της Κρίσταλ Πάλας που θέλουν οι «reds»!

Ο Άγγλος χαφ κάνει ακόμη μία εξαιρετική σεζόν και έχει όλο το «Νησί» στα… πόδια του. Η ομάδα του Σλοτ άνοιξε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και ο ποδοσφαιριστής μοιάζει θετικός.

Έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, για τον μέσο της Κρίσταλ Πάλας, Άνταμ Γουόρτον. Ο μέσος των «αετών» έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του και στην Αγγλία μιλούν μέχρι και για… συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο «DaveOCKOP», οι δύο πλευρές συζητούν, με τη Λίβερπουλ να θέλει πολύ να τον αποκτήσει. Ο μέσος των «αετών» βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία, με άλλους να μιλούν ήδη για πενταετές συμβόλαιο.

Ο Γουόρτον φέτος έχει 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας μάλιστα και τρεις ασίστ. Είναι μόλις 21 και βλέπει όλες σχεδόν, τις ομάδες του «Big 6» να απλώνουν… δίχτυα.

🚨 EXCL: Liverpool have held fresh talks over the signing of Adam Wharton. Wharton is keen on the move. There is confidence within Liverpool that Wharton will become a Liverpool player. Not done until it's done of course.https://t.co/MxPH1gItZa — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 25, 2026

