Ο πρεσβευτής του «Charity Idols» Κύπρου, Γιώργος Μερκής, στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Charity Idols» Κύπρου, στο εστιατόριο Τσαντάλι στη Λακατάμια. Τα μέλη και εθελοντές του φιλανθρωπικού σωματείου είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο βράδυ και να λάβουν τα δώρα τους από τους δωροθέτες της εκδήλωσης.

Το παρών του στην εκδήλωση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και πρεσβευτής του «Charity Idols» Κύπρου, Γιώργος Μερκής, ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα μέλη και εθελοντές για τη στήριξη τους και όλες τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαχρονικοί συνεργάτες των διαδικτυακών φιλανθρωπικών δημοπρασιών.

Ο πρόεδρος του σωματείου, Σταύρος Κούρρης, στη δική του ομιλία ανέφερε μεταξύ άλλων «Το 2025 έκλεισε με δύο ρεκόρ, τόσο στον αριθμό των αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν όσο και στο ποσό που δόθηκε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα 337 αντικείμενα, στην πλειοψηφία τους ποδοσφαιρικές φανέλες, συγκέντρωναν πάνω από 50 χιλιάδες ευρώ με το συνολικό ποσό να δίνεται στην ολότητα του σε κοινωφελή ιδρύματα και σε παιδιά και συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Charity Idols» Κύπρου, είναι ίσως η μοναδική πλατφόρμα φιλανθρωπικών δημοπρασιών στον κόσμο που δεν κάνει καμία αποκοπή προμήθειας. Αυτό συμβαίνει καθώς όλα τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον Χρυσό Χορηγό: Stoiximan, τους Χορηγούς: ΠΑ.Σ.Π., Rotsas & Co, McDonald’s, Remedica, ΣΠΟΡ FM 95.0, Pizza Hut, Super Action, Force Rent a Car, Purple Real Estate, Ocean Basket και τους Υποστηρικτές: ACS, Leptos Calypso Hotels, Cito Gourmet Express, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,