Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Έπειτα από δύο «παρτίδες» συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA κατά τις οποίες απουσίαζε το όνομα του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά το «τριφύλλι» δεν... γλίτωσε την «παρουσία» του στο ποινολόγιο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, μετά την τελευταία εξέταση των αγώνων που είχαν «σημειωθεί» απ’ τους παρατηρητές στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές στις League Phases των τριών ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Στις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) που έγιναν στις 3, 13, 14, 18 και 19 Νοεμβρίου εξετάστηκαν και οι δύο αγώνες του Παναθηναϊκού με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10) και τη Φέγενορντ (23/10) για τη 2η και 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να τιμωρούνται με δύο -μικρά- πρόστιμα σε σχέση με το «πακέτο» των προστίμων που κλήθηκαν να πληρώσουν απ’ τα καλοκαιρινά προκριματικά κι έπειτα.

Το συνολικό ποσό που θα πληρώσουν οι «πράσινοι» (ή για την ακρίβεια θα τους παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχουν φέτος απ’ την UEFA) θα φτάσει τις 23.500 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2, 2 Οκτωβρίου 2025

Παραβάσεις και ποινή:

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Πρόστιμο: 4.500 €

•Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων, Άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

➤Πρόστιμο: 13.000 €

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1, 23 Οκτωβρίου 2025

Παράβαση και ποινή:

•Ανάρμοστη συμπεριφορά της ομάδας, Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού (5 κίτρινες κάρτες και άνω)

➤Πρόστιμο: 6.000 €

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, η ολλανδική ομάδα τιμωρήθηκε απ’ την Πειθαρχική της UEFA με πολύ πιο σκληρές ποινές καθώς δέχθηκε πρόστιμα 88.000 ευρώ για τις συμπεριφορές των οπαδών της, ενώ «ενεργοποιήθηκε» η εκτέλεση της ανασταλθείσας πειθαρχικής κύρωσης που είχε επιβάλει η Επιτροπή με την απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2025, ήτοι μερικό κλείσιμο του γηπέδου της Φέγενορντ στον επόμενο (1) αγώνα της σε διοργάνωση συλλόγων της UEFA όπου θα είναι γηπεδούχος.

Επίσης, επιβλήθηκε μερικό κλείσιμο του γηπέδου για έναν (1) επιπλέον αγώνα σε διοργάνωση συλλόγων της UEFA όπου θα είναι γηπεδούχος.

Αν συνυπολογίσει κανείς και τις 117.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών σε Champions League και Europa League, το συνολικό ποσό μέχρι στιγμής έχει φτάσει τις 140.625 ευρώ.

Πέρσι (σεζόν 2024/25) ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα –απ’ τις καλοκαιρινές προκριματικές σειρές και τη League Phase μέχρι τα νοκ-άουτ στο Conference League), πληρώνοντας συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα με αποτέλεσμα να παρακρατηθούν στο τέλος της σεζόν 464.500 ευρώ απ’ τα χρήματα που εξασφάλισε απ’ την UEFA.

Athletiko