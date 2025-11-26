ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Οι ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA στον Παναθηναϊκό για τα ματς με τις δύο ολλανδικές ομάδες και το εφετινό σύνολο.

Έπειτα από δύο «παρτίδες» συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA κατά τις οποίες απουσίαζε το όνομα του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά το «τριφύλλι» δεν... γλίτωσε την «παρουσία» του στο ποινολόγιο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, μετά την τελευταία εξέταση των αγώνων που είχαν «σημειωθεί» απ’ τους παρατηρητές στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές στις League Phases των τριών ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Στις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) που έγιναν στις 3, 13, 14, 18 και 19 Νοεμβρίου εξετάστηκαν και οι δύο αγώνες του Παναθηναϊκού με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10) και τη Φέγενορντ (23/10) για τη 2η και 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να τιμωρούνται με δύο -μικρά- πρόστιμα σε σχέση με το «πακέτο» των προστίμων που κλήθηκαν να πληρώσουν απ’ τα καλοκαιρινά προκριματικά κι έπειτα.

Το συνολικό ποσό που θα πληρώσουν οι «πράσινοι» (ή για την ακρίβεια θα τους παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχουν φέτος απ’ την UEFA) θα φτάσει τις 23.500 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2, 2 Οκτωβρίου 2025

Παραβάσεις και ποινή:

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Πρόστιμο: 4.500 €

•Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων, Άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

 

➤Πρόστιμο: 13.000 €

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1, 23 Οκτωβρίου 2025

Παράβαση και ποινή:

•Ανάρμοστη συμπεριφορά της ομάδας, Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού (5 κίτρινες κάρτες και άνω)

➤Πρόστιμο: 6.000 €

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, η ολλανδική ομάδα τιμωρήθηκε απ’ την Πειθαρχική της UEFA με πολύ πιο σκληρές ποινές καθώς δέχθηκε πρόστιμα 88.000 ευρώ για τις συμπεριφορές των οπαδών της, ενώ «ενεργοποιήθηκε» η εκτέλεση της ανασταλθείσας πειθαρχικής κύρωσης που είχε επιβάλει η Επιτροπή με την απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2025, ήτοι μερικό κλείσιμο του γηπέδου της Φέγενορντ στον επόμενο (1) αγώνα της σε διοργάνωση συλλόγων της UEFA όπου θα είναι γηπεδούχος.

Επίσης, επιβλήθηκε μερικό κλείσιμο του γηπέδου για έναν (1) επιπλέον αγώνα σε διοργάνωση συλλόγων της UEFA όπου θα είναι γηπεδούχος.

Αν συνυπολογίσει κανείς και τις 117.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών σε Champions League και Europa League, το συνολικό ποσό μέχρι στιγμής έχει φτάσει τις 140.625 ευρώ.

Πέρσι (σεζόν 2024/25) ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα –απ’ τις καλοκαιρινές προκριματικές σειρές και τη League Phase μέχρι τα νοκ-άουτ στο Conference League), πληρώνοντας συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα με αποτέλεσμα να παρακρατηθούν στο τέλος της σεζόν 464.500 ευρώ απ’ τα χρήματα που εξασφάλισε απ’ την UEFA.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωση του Σωματείου για τη συνάντηση με την Εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει στον Σεμένιο τη φανέλα με το Νο 24 και 70 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και νίκη με τη νίκη θα γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα»

Ελλάδα

|

Category image

Ένοχος δήλωσε ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην...παρέλαση της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει και με την ανανέωση του Μάνταλου η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δέκα πρώην παίκτες του Άρη ζητούν συνολικά περισσότερα από δύο εκατομμύρια

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν αδιανόητο κορεό που θα καλύπτει όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Πάφος έκανε επίσημο γεύμα στη Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Απέδειξε ξανά πόσο απαραίτητος είναι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σάντσο πρέπει να μειώσει στο μισό τις αποδοχές του για να επιστρέψει στη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Μονακό προβάλει την Κύπρο στο matchday της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καμία πρόταση για Σένσι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη