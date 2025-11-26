ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σάντσο πρέπει να μειώσει στο μισό τις αποδοχές του για να επιστρέψει στη Ντόρτμουντ

Η Αστον Βίλα έχει αποφασίσει να μην κρατήσει τον Τζέντον Σάντσο, που παίζει δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν.

 Ο τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, Ουνάι Εμερι, μίλησε με τη διοίκηση και ξεκαθάρισε πως δεν υπολογίζει τον Αγγλο εξτρέμ για τη συνέχεια της σεζόν και θα επιστρέψει τον Ιανουάριο στο Μάντσεστερ, αλλά ψάχνει για νέα ομάδα, καθώς δεν είναι στα πλάνα ούτε του Ρούμπεν Αμορίμ. 

 

Ο 24χρονος επιθετικός έχει οκτώ συμμετοχές, χωρίς γκολ και ασίστ, με τη φανέλα της Βίλα και τώρα θέλει να παίξει για τρίτη φορά με τη Ντόρτμουντ, αφού μόνο με τη φανέλα της Μπορούσια μπόρεσε να κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις έως τώρα στην καριέρα του, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider». 

 

Ο ατζέντης του Σάντσο έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την Μπορούσια για την επιστροφή του στη Γερμανία στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά η εφημερίδα «Daily Mirror» αναφέρει πως η γερμανική ομάδα τον θέλει πίσω, αρκεί να μειώσει στο μισό τις τωρινές αποδοχές του, που φθάνουν τις 300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Διαβαστε ακομη