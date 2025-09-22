Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του με 3-2 από την ΑΕΚ που ήταν η πρώτη των Λεμεσιανών στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά...

«Ήταν ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα για όλους. Η κατάσταση άλλαξε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα παιδιά προσπάθησαν να αντιδράσουν με τον σωστό τρόπο, αλλά ίσως να μην δούλεψαν όλα καλά σήμερα. Είμαστε στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα αλλά και με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας. Συνεχίζουμε θέλοντας να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες».