Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

Δημοσιευτηκε:

Με δέκα παίκτες από το 53ο λεπτό έμεινε η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη, λόγω αποβολής του Ροντέν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Σουηδός μέσος, ο οποίος είχε «κιτρινιστεί» στο 43΄, δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη για σκληρό πάτημα στον Καλούλου, φάση η οποία θα έπρεπε να τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Φωτίου απέβαλε και τον προπονητή της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ένεκα έντονων διαμαρτυριών. Μάλιστα ο Ισπανός έγινε έξαλλος και εξήλθε του αγωνιστικού χώρου μαινόμενος και εκστομίζοντας μπόλικα... «γαλλικά».

Διαβαστε ακομη