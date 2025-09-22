Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

Κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Ντόρτμουντ-Σάρνχορστ το Σάββατο το βράδυ (20/09), σχεδόν 400 οργανωμένοι οπαδοί από τη Σάλκε και την Μπορούσια Ντόρτμουντ ενεπλάκησαν σε μαζικό καβγά. Η αστυνομία κατάσχεσε γάντια, επιδέσμους πυγμαχίας, μάσκες του σκι και προστατευτικά στόματος, μεταξύ άλλων, και τώρα διερευνά κατηγορίες για σοβαρές σωματικές βλάβες.

Η μαζική συμπλοκή στο βορειοανατολικό Ντόρτμουντ έλαβε χώρα καθώς οι οπαδοί της Σάλκε επέστρεφαν στην περιοχή του Ρουρ με τρένο το Σάββατο το βράδυ μετά την εκτός έδρας νίκη τους με 2-0 επί του Μαγδεμβούργο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λίγό πριν τη στάση του Ντόρτμουντ, οι οπαδοί της Σάλκε τράβηξαν το φρένο έκτακτης ανάγκης δύο φορές στη σειρά και σταμάτησαν το τρένο.

Τη δεύτερη φορά γύρω στις 10:50 μ.μ. στην περιοχή Σάρνχορστ, μια μεγάλη ομάδα οπαδών αποχώρησε από το τρένο. Στη συνέχεια, σε κοντινή δασώδη περιοχή σημειώθηκε «σωματική συμπλοκή με βίαιους οπαδούς της Ντόρτμουντ».

Στο σημείο κατέφθασε η αστυνομία και συνάντησε περισσότερους από 300 οπαδούς της Σάλκε και, όχι πολύ μακριά, περίπου 90 οπαδούς της Ντόρτμουντ. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ερυθρότητα στα χέρια και τα πρόσωπα πολλών από τους εμπλεκόμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης συνέλεξε προσωπικά στοιχεία και υπέβαλε μηνύσεις στους οπαδούς για επικίνδυνη παρέμβαση στην σιδηροδρομική κυκλοφορία, διατάραξη δημοσίας τάξης και σοβαρή σωματική βλάβη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το εάν η αντίπαλη ομάδα οπαδών οργάνωσαν σκόπιμα τη μαζική συμπλοκή.

Μετά τον καβγά, οι οπαδοί της Σάλκε συνοδεύτηκαν πίσω στο τρένο από την αστυνομία και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Γκελζενκίρχεν μισή ώρα αργότερα.

Ο αρχηγός της γερμανικής αστυνομίας, Τιμ Φρόμεγιερ, καταδίκασε την επίθεση λέγοντας ότι «Είτε στο Ντόρτμουντ είτε στο Γκελζενκίρχεν, όποιος πιστεύει ότι η βία είναι μέρος του ποδοσφαίρου δεν είναι οπαδός, αλλά εγκληματίας. Εμείς, ως αστυνομία, θα λάβουμε συνεπή μέτρα κατά των χούλιγκαν και των κακοποιών. Αυτή η συμπεριφορά είναι επιβλαβής για το ποδόσφαιρο. Πρέπει και θα τιμωρηθεί», δήλωσε ο Φρόμεγιερ.

