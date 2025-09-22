ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) σε περιοχή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ντόρτμουντ μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της Σάλκε και της Μπορούσια.

Κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Ντόρτμουντ-Σάρνχορστ το Σάββατο το βράδυ (20/09), σχεδόν 400 οργανωμένοι οπαδοί από τη Σάλκε και την Μπορούσια Ντόρτμουντ ενεπλάκησαν σε μαζικό καβγά. Η αστυνομία κατάσχεσε γάντια, επιδέσμους πυγμαχίας, μάσκες του σκι και προστατευτικά στόματος, μεταξύ άλλων, και τώρα διερευνά κατηγορίες για σοβαρές σωματικές βλάβες.

Η μαζική συμπλοκή στο βορειοανατολικό Ντόρτμουντ έλαβε χώρα καθώς οι οπαδοί της Σάλκε επέστρεφαν στην περιοχή του Ρουρ με τρένο το Σάββατο το βράδυ μετά την εκτός έδρας νίκη τους με 2-0 επί του Μαγδεμβούργο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λίγό πριν τη στάση του Ντόρτμουντ, οι οπαδοί της Σάλκε τράβηξαν το φρένο έκτακτης ανάγκης δύο φορές στη σειρά και σταμάτησαν το τρένο.

Τη δεύτερη φορά γύρω στις 10:50 μ.μ. στην περιοχή Σάρνχορστ, μια μεγάλη ομάδα οπαδών αποχώρησε από το τρένο. Στη συνέχεια, σε κοντινή δασώδη περιοχή σημειώθηκε «σωματική συμπλοκή με βίαιους οπαδούς της Ντόρτμουντ».

Στο σημείο κατέφθασε η αστυνομία και συνάντησε περισσότερους από 300 οπαδούς της Σάλκε και, όχι πολύ μακριά, περίπου 90 οπαδούς της Ντόρτμουντ. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ερυθρότητα στα χέρια και τα πρόσωπα πολλών από τους εμπλεκόμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης συνέλεξε προσωπικά στοιχεία και υπέβαλε μηνύσεις στους οπαδούς για επικίνδυνη παρέμβαση στην σιδηροδρομική κυκλοφορία, διατάραξη δημοσίας τάξης και σοβαρή σωματική βλάβη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το εάν η αντίπαλη ομάδα οπαδών οργάνωσαν σκόπιμα τη μαζική συμπλοκή.

Μετά τον καβγά, οι οπαδοί της Σάλκε συνοδεύτηκαν πίσω στο τρένο από την αστυνομία και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Γκελζενκίρχεν μισή ώρα αργότερα.

Ο αρχηγός της γερμανικής αστυνομίας, Τιμ Φρόμεγιερ, καταδίκασε την επίθεση λέγοντας ότι «Είτε στο Ντόρτμουντ είτε στο Γκελζενκίρχεν, όποιος πιστεύει ότι η βία είναι μέρος του ποδοσφαίρου δεν είναι οπαδός, αλλά εγκληματίας. Εμείς, ως αστυνομία, θα λάβουμε συνεπή μέτρα κατά των χούλιγκαν και των κακοποιών. Αυτή η συμπεριφορά είναι επιβλαβής για το ποδόσφαιρο. Πρέπει και θα τιμωρηθεί», δήλωσε ο Φρόμεγιερ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη