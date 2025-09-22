Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

Συνδράμει και ο Γιάννος Οκκάς στην οικονομική εκστρατεία της Ανόρθωσης για εξόφληση των οφειλών που κρέμονται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι της.

Ο πρώην άσος της ομάδας έχει συνεισφέρει το ποσό των 2.500 ευρώ, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες μέχρι τώρα εισφορές και η «Κυρία» τον ευχαριστεί.

«Ευχαριστούμε Γιάννο Οκκά που στέκεσαι δίπλα στη Μεγάλη Κυρία, για ακόμη μία φορά», έγραψαν οι κυανόλευκοι δημοσιοποιώντας την εισφορά του.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής - και κατόπιν της εισφοράς του Οκκά - έχει μαζευτεί το ποσό των 167.185 ευρώ, μέσα από 634 εισφορές. Έχει επιτευχθεί το 9% του στόχου (1.911.000 ευρώ) σε τέσσερις μέρες από την έναρξη της εκστρατείας.