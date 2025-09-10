ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

NBA: Τρομερη καινοτομία για τα σουτ απελπισίας στο τέλος των δωδεκαλέπτων!

Οι παίκτες του ΝΒΑ θα έχουν έναν λόγο παραπάνω να δοκιμάζουν σουτ από το… σπίτι τους, αφού από τη νέα σεζόν τα χαμένα σουτ «απελπισίας» δεν θα επηρεάζουν τα ποσοστά τους.

Το ΝΒΑ είναι έτοιμο να εισάγει μια μικρή αλλά ουσιαστική καινοτομία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2025-26.

Όπως αποκάλυψε το ESPN και ο Σαμς Σαράνια, τα άστοχα σουτ από μακρινή απόσταση στο τέλος των δωδεκαλέπτων ή καλύτερα τα σουτ... απελπισίας, δεν θα καταγράφονται πλέον ως χαμένες προσπάθειες για τον παίκτη, αλλά θα χρεώνονται στην ομάδα.

Με τον τρόπο αυτό, τα στατιστικά ποσοστά ευστοχίας των παικτών δεν θα επηρεάζονται από αυτά τα σουτ «της τελευταίας στιγμής», που γίνονται συχνά υπό αντίξοες συνθήκες και με πολύ μικρές πιθανότητες να καταλήξουν στο καλάθι.

Η λίγκα δοκίμασε την αλλαγή στο Summer League του Ιουλίου, θέλοντας να ενθαρρύνει περισσότερους παίκτες να επιχειρούν τέτοιες προσπάθειες χωρίς να σκέφτονται την προσωπική τους στατιστική δίνοντας χώρο για περισσότερα θεαματικά σουτ ακόμα και πίσω από το κέντρο.

gazzetta.gr

