ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο διεθνές format στο All-Star Game 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέο διεθνές format στο All-Star Game 2026

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά τη μορφή του All-Star Game, αυτή τη φορά με μια έντονη διεθνή... πινελιά. Όπως μετέδωσε το ESPN, η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριών ομάδων: δύο αποτελούμενες από Αμερικανούς παίκτες και μίας από διεθνείς αστέρες. Οι ομάδες θα αναμετρηθούν σε σύστημα round robin (κάθε ομάδα αντιμετωπίζει όλες τις άλλες μία φορά), με κάθε αγώνα να έχει διάρκεια τεσσάρων δωδεκάλεπτων.

Η πρόταση παρουσιάστηκε στην επιτροπή κανονισμών της λίγκας και η πρώτη αντίδραση ήταν θετική, γεγονός που φέρνει το νέο format ακόμη πιο κοντά στην υλοποίηση. Παράλληλα, για το 2026 αλλάζει και η ώρα διεξαγωγής, με το τζάμπολ να μεταφέρεται από το βράδυ της Κυριακής στο απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το παιχνίδι θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου στο Intuit Dome του Ίνγκλεγουουντ, την έδρα των Λ.Α. Κλίπερς, και θα μεταδοθεί από το νέο τηλεοπτικό συνεργάτη της λίγκας, το NBC.

Η απόφαση για αλλαγή ήρθε μετά την αποτυχία του περσινού πειράματος. Το All-Star του 2025 στο Σαν Φρανσίσκο διεξήχθη με τη μορφή μίνι τουρνουά τεσσάρων ομάδων, χωρίς χρονόμετρο αλλά με σκορ-στόχο (40 πόντοι), ωστόσο δέχθηκε έντονη κριτική και η τηλεθέαση υποχώρησε κατά 13%. «Κάναμε κάποια βήματα προόδου, αλλά ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε, ώστε το All-Star να είναι μια εμπειρία που θα μας κάνει περήφανους», είχε δηλώσει τον Απρίλιο ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ.

Με το νέο πλάνο, η λίγκα επιχειρεί να δώσει νέο ενδιαφέρον στη γιορτή του μπάσκετ, αξιοποιώντας το διεθνές στοιχείο και την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ξένων σταρ στο πρωτάθλημα.

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη