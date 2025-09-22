ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας με την ΑΕΛ και την νίκη των πρασίνων με 5-0.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το σκορ, ένα 5-0 δεν έρχεται κάθε μέρα. Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, στο πρώτο μέρος φτιάξαμε φάσεις και θα μπορούσαμε και για άλλα γκολ. Στο β’ μέρος ο Σεμέδο μετά από φάση άμυνας σκόραρε. Μετά το 3-0 άλλαξαν όλα στο ματς. Έπρεπε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για αυτή τη νίκη».

Για τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα: «Ο τρόπος παιχνιδιού μας δεν ήταν τόσο διαφορετικός από άλλες φορές. Μερικές φορές πρέπει να είσαι λίγο πιο ευέλικτος. Ο Τάνκοβιτς έπαιξε περισσότερο στη θέση που παίζει ο Γιόβετιτς, είναι και οι δυο πολύ ποιοτικοί παίκτες που μπορούν να συνδυαστούν με τους άλλους. Έχουμε πολλούς παίκτες. Ο Τάσος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση επίσης αν και ακόμα δεν είναι στο 100%. Μετά ήρθε ο Ευάγγελος και έδειξε πως μπορεί να προσφέρει και να σκοράρει, έκανε πολλά καλά πράγματα. Το ίδιο και ο Σεμέδο που πάντα είναι επικίνδυνος. Επίσης οι δυο κεντρικοί μας αμυντικοί αμύνθηκαν πολύ καλά, το ίδιο και ο Μασούρας απέναντι στον γρήγορο Νατέλ. Και ο Κίτσος είναι πάντα πολύ καλός αμυντικά. Είχαμε πολλές καλές ατομικές εμφανίσεις σήμερα».

Για τους τραυματισμούς Εβάντρο και Άϊτινγκ και για τους Στεπίνσκι και Γιόβετιτς: «Ο Άϊτινγκ δέχθηκε ένα χτύπημα, δεν θα είναι πρόβλημα. Ο Εβάντρο το ίδιο, ήταν απλά ένα σφίξιμο. Ο Μαέ είχε ένα μικρό ατύχημα με το μάτι του στην προπόνηση και από την Τετάρτη δεν έκανε πολλές προπονήσεις, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Ο Στεπίνσκι έχει ένα μικρό τραυματισμό, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, θέλαμε να τον ξεκουράσουμε. Ο Γιόβετιτς τα πάει καλά, δουλεύει σκληρά αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα είναι έτοιμος».

 

