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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Πρόκριση στα ημιτελικά για την Μαρία Εροκχίνα στα 100 μέτρα πρόσθιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Πρόκριση στα ημιτελικά για την Μαρία Εροκχίνα στα 100 μέτρα πρόσθιο

Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάφου κατετάγη 6η στην τέταρτη προκριματική σειρά

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Εροκχίνα στα προκριματικά των 100 μ. Πρόσθιο και πήρε την 16η θέση που της χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάφου κατετάγη 6η στην τέταρτη προκριματική σειρά και θα αγωνιστεί απόψε στις 22:55 ώρα Κύπρου, όπου και θα διεκδικήσει την θέση της στον μεγάλο τελικό. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου στις 21:20 ώρα Κύπρου.

Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Φίλιππος Ιακωβίδης στα 50μ. ελεύθερο, με τον Φίλιππο να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο αποφάσισε να αγωνιστεί δείχνοντας την μαχητικότητα του. Ο Κύπριος κολυμβητής ήταν 5ος στην 4η προκριματική σειρά με χρόνο 24:48. Αυτή του η επίδοση τον τοποθέτησε στην 45η θέση μεταξύ 68 αθλητών. Με αυτή του την προσπάθεια, ο Ιακωβίδης ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκόβης, έχοντας αγωνιστεί και στα 50μ. ίπτυο.

Ενόργανη Γυμναστική

Η Γεωργία Χαραλάμπους ολοκλήρωσε τις προσπάθειες της στον προκριματικό του σύνθετου ατομικού, όπου κατάφερε να πλασαριστεί στην 4η θέση του πρώτου γκρουπ. Η Κύπρια αθλήτρια της Ενόργανης Γυμναστικής μάζεψε τις εξής βαθμολογίες:

1. Ασύμμετρο Δίζυγο: 11.200

2. Έδαφος: 11.150

3. Δοκός: 10.200

4. Άλμα: 11.450

Η Γεωργία αγωνίστηκε στο πρώτο από τα τέσσερα γκρουπ αθλητριών και αναμένονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αθλητριών που συμμετέχουν στην διοργάνωση, για να γίνει γνωστό αν η Κύπρια γυμνάστρια κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στον τελικό του Σύνθετου Ατομικού ή σε κάποιο από τα τέσσερα όργανα ξεχωριστά.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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