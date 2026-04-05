Καμορανέζι: «Δεν αξίζει σχολιασμού αυτός ο αγώνας»

Λιγομίλητος και ενοχλημένος ο Μάουρο Καμορανέζι.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στα δύο πέναλτι που καταλόγισε ο Μενέλαος Αντωνίου στον Εθνικό (1-0), και τόνισε πως δεν αξίζει σχολιασμού αυτή η αναμέτρηση.

Αναλυτικά: «Είναι δύσκολο να σχολιάσω το παιχνίδι. Δεν αξίζει σχολιασμού. Είναι παράξενο να χάνεις από μια ομάδα που δεν μας απείλησε. Μετά από 60 λεπτά μπήκαν στην περιοχή μας και έδωσε πέναλτι. Όταν μπήκαν για δεύτερη φορά, έδωσε δεύτερο πέναλτι».