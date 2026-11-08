Μπεργκ: «Εντυπωσιασμένος με την νοοτροπία των παικτών μου»

Απόλυτα ικανοποιημένος και ήταν λογικό, εμφανίστηκε ο προπονητής της Ομόνοιας στις τοποθετήσεις του:

«Είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη νίκη, τρεις μέρες μετά το ματς στην Ολλανδία και με ταξίδι. Παίζαμε στις 19:45 και σήμερα στις 16:00. Είμαι εντυπωσιασμένος με την νοοτροπία των παικτών μου, τη φυσική κατάσταση μου αλλά και από την ποιότητά τους. Καταφέραμε να πετύχουμε δύο γκολ, να κρατήσουμε ανέπαφη την εστία μας και να δημιουργήσουμε αρκετές ευκαιρίες, κάποιες από τις οποίες ήταν πολύ μεγάλες».

Για την παρουσία του Ακιντόλα, ο Νορβηγός τεχνικός είπε: «Ήταν πάρα πολύ καλός. Έδωσε έξτρα ποιότητα στην ομάδα. Τακτικά ήταν πολύ καλός. Η αλλαγή ήταν λόγω κούρασης. Για πρώτο παιχνίδι, είχε πολύ καλή παρουσία».

Για τις χαμένες ευκαιρίες, απάντησε: «Είμαστε χαρούμενοι που δημιουργούμε ευκαιρίες. Κάθε ευκαιρία δεν γίνεται γκολ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνονται ευκαιρίες. Το να κερδίζεις με 2-0 την Ανόρθωση μέσα σε μια δύσκολη έδρα είναι πολύ σημαντικό».

Όσον αφορά τους τραυματίες, σχολίασε: «Είναι μυϊκοί αλλά μικροί τραυματισμοί. Δεν είναι κάτι σοβαρό». Η ερώτηση αφορούσε τους Μπάλκοβετς, Νεγκό και Κακουλλή.

Μίλησε δε με εγκωμιαστικά σχόλια για την παρουσία του Μαγιαμπέλα ως δεξί μπακ. «O τρόπος με τον οποίο προσαρμόστηκε στη θέση του δεξιού μπακ είναι πολύ καλή. Τα έχει πάει εξαιρετικά και ανταποκρίθηκε με μεγάλη άνεση και έδειξε ποιότητα».