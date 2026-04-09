Γιακόβλιεβιτς: «Αθλητική και δυναμική ομάδα η Μπασκόνια»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ αθλητική και σωματικά δυναμική ομάδα όπως η Μπασκόνια, η οποία χτίζει το παιχνίδι της γύρω από τους αιφνιδιασμούς, τα γρήγορα σουτ και τα σουτ από μακρινή απόσταση.

Θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας ελέγχοντας τους αιφνιδιασμούς τους και παίζοντας με μεγαλύτερη επιθετικότητα και ένταση, ειδικά σε καταστάσεις pick-and-roll.

Θα χρειαστεί επίσης να ενισχύσουμε την επίθεση, ίσως ξεκινώντας κάνοντας μία ακόμη πάσα για να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό σουτ.

Θέλουμε να παίξουμε με τη μέγιστη αποφασιστικότητα και ένταση και τα 40 λεπτά, για εμάς και για τους οπαδούς μας, για να αρχίσουμε να βγαίνουμε μαζί από αυτή τη δύσκολη στιγμή».

