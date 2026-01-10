Ατυχία στον Ολυμπιακό με Μόρις

Ο πρώην NBAer στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ο αστράγαλός του «γύρισε» πολύ άσχημα στο ματς με τη Μπάγερν Μονάχου. Ο Μόρις αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του και άπαντες στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό περίμεναν τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

Σε αυτήν, λοιπόν, απεικονίζεται ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στον έμπειρο παίκτη δεν υπάρχει οστικό οίδημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού.

Συνήθως, αντίστοιχες περιπτώσεις απαιτούν 4-6 εβδομάδες ακινητοποίηση με ειδικό νάρθηκα και η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες υπολογίζεται σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν έκαναν ακριβή εκτίμηση για τον χρόνο αποθεραπείας του παίκτη. Άλλωστε, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία με νάρθηκα, φυσικοθεραπεία και στόχο την πλήρη επούλωση του τραυματισμού. Φυσικά, στόχος στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο είναι να γυρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα -και με τη μεγαλύτερη ασφάλεια- ο παίκτης.

sdna.gr