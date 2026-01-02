Πήρε... θέση στο «T-Center» η προεδρική πολυθρόνα του DPG!

Όλα έτοιμα στο «Telekom Center Athens» για το μεγάλο ντέρμπι της νέας χρονιάς. Την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την EuroLeague!

Είναι επίσης, το πρώτο φετινό παιχνίδι, (της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου), στο οποία θα βρεθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει την ομάδα του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχε προαναγγείλει προ ημερών, πως θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων». Και φυσικά, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει στο γήπεδο της ομάδας του, δίχως να κάτσει στην κλασσική λευκή πολυθρόνα του!

Στο πίσω μέρος της, βρίσκονται τα αστέρια των ευρωπαϊκών κατακτήσεων του Παναθηναϊκού.

athletiko.gr