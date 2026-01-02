ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

(ΒΙΝΤΕΟ) Χατζηγιοβάνης: «Γεμίσαμε μπαταρίες, σοβαροί με Ακρίτα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

(ΒΙΝΤΕΟ) Χατζηγιοβάνης: «Γεμίσαμε μπαταρίες, σοβαροί με Ακρίτα»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης παραχώρησε δηλώσεις στο κανάλι της Ομόνοιας ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Ακρίτα

Δείτε όσα είπε ο Ελλαδίτης επιθετικός των πρασίνων: 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τηλεοπτικές μεταδόσεις 12ης και 13ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Διέξοδος μέσω MLS για τον Έλιοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Χατζηγιοβάνης: «Γεμίσαμε μπαταρίες, σοβαροί με Ακρίτα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το συγκινητικό αντίο του Σατσιά στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ: Μέσα οι νέοι, έξω δύο!

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια Αραδίππου - ENY/Οι εντεκάδες του αγώνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Τέλειωσε» του Σατσιά!

Ελλάδα

|

Category image

Πίεση για Πένραϊς!

Ελλάδα

|

Category image

Ηρακλής... η 15η ομάδα του Ουάρντα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αμορίμ για μεταγραφές Ιανουαρίου: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Τελική ευθεία για το τέλος της πρώτης φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αυτοανακοινώθηκε ο Ουάρντα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μίλαν: Και επίσημα «ροσονέρι» ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέμα χρόνου η μπλε κάρτα του Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη