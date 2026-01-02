ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διέξοδος μέσω MLS για τον Έλιοτ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διέξοδος μέσω MLS για τον Έλιοτ

Ο Χάρβεϊ Έλιοτ επιστρέφει στη Λίβερπουλ μετά τον τερματισμό του δανεισμού του στην Άστον Βίλα, ενώ η Σάρλοτ του MLS να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του!

Επιστρέφει για να... ξαναφύγει από τη Λίβερπουλ ο Χάρβεϊ Έλιοτ!

Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός από τους «Reds» στην Άστον Βίλα, όμως δεν πήρε τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε και έτσι η παρουσία του στην ομάδα του Ουνάι Έμερι αποδείχθηκε πολύ σύντομη.

Πλέον, ο Έλιοτ επιστρέφει στη Λίβερπουλ, όμως με δεδομένο ότι δύσκολα θα χωρέσει στα πλάνα του Σλοτ, οι πιθανότητες είναι υπέρ του να παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ωστόσο, επειδή οι κανονισμοί δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί και σε τρίτη ευρωπαϊκή ομάδα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η Σάρλοτ του MLS φαίνεται διατεθειμένη να του προσφέρει... διέξοδο.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα από τις ΗΠΑ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση εξάμηνου δανεισμού, ενώ η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο τον Έλιοτ, αφού η Λίβερπουλ αναμένεται να απαντήσει θετικά.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Ελλάδα

|

Category image

Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεράστια νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου στο πρώτο του 2026

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Παρί ετοιμάζει πρόταση για Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη συνέντευξη του Μαρκόσκι στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη