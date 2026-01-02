Διέξοδος μέσω MLS για τον Έλιοτ

Επιστρέφει για να... ξαναφύγει από τη Λίβερπουλ ο Χάρβεϊ Έλιοτ!

Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός από τους «Reds» στην Άστον Βίλα, όμως δεν πήρε τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε και έτσι η παρουσία του στην ομάδα του Ουνάι Έμερι αποδείχθηκε πολύ σύντομη.

Πλέον, ο Έλιοτ επιστρέφει στη Λίβερπουλ, όμως με δεδομένο ότι δύσκολα θα χωρέσει στα πλάνα του Σλοτ, οι πιθανότητες είναι υπέρ του να παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ωστόσο, επειδή οι κανονισμοί δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί και σε τρίτη ευρωπαϊκή ομάδα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η Σάρλοτ του MLS φαίνεται διατεθειμένη να του προσφέρει... διέξοδο.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα από τις ΗΠΑ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση εξάμηνου δανεισμού, ενώ η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο τον Έλιοτ, αφού η Λίβερπουλ αναμένεται να απαντήσει θετικά.

