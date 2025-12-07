ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πάγωσαν» οι επαφές Εφές με Σφαιρόπουλο και στρέφεται σε Λάσο

Η Αναντολού Εφές φέρεται να έχει στραφεί στον Πάμπλο Λάσο για τη χηρεύουσα θέση του προπονητή της.

Η Αναντολού Εφές συνεχίζει να ψάχνει τον διάδοχο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι επαφές με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο έχουν «παγώσει», καθώς φέρεται να έχει ζητήσει μια σειρά από αλλαγές που δεν βρίσκουν σύμφωνη τη διοίκηση. Παρότι η περίπτωση του Έλληνα τεχνικού δεν έχει εγκαταλειφθεί, έχουν αρχίσει συζητήσεις με τον Πάμπλο Λάσο και αυτές εξελίσσονται καλά.

Ο 58χρονος Ισπανός τεχνικός το 2022 αποχώρησε μετά από 11 χρόνια από τον πάγκο της Ρεάλ και έκτοτε έχει δουλέψει σε Μπάγερν και Μπασκόνια χωρίς επιτυχία. Αυτή την περίοδο είναι χωρίς ομάδα.

Η Εφές, που έχει μέχρι νεωτέρας στον πάγκο της τον Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, έχει υποχωρήσει στην 17η θέση της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 5-9 αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα και με τραυματισμούς.

 

sportfm.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

