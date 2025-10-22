ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Ο Ρισόν Χολμς για μια ακόμη ημέρα ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και δεν ταξιδεύει στην Μπολόνια με την αποστολή για το ματς με τη Βίρτους.

Στην Ελλάδα προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Βίρτους Μπολόνια (24/10) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που θα αναχωρήσει για την Ιταλία, το πρωί της Πέμπτης.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» θα επιβιβαστούν στο αεροπλάνο με μια σημαντική απουσία, αφού ο Ρισόν Χολμς τέθηκε νοκ άουτ από τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν.

 

Ο Αμερικανός σέντερ, στην προπόνηση της Τετάρτης, ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και θεραπευτική αγωγή λόγω των ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό, που αποκόμισε στο ματς με τον Κολοσσό στη Ρόδο.

Έτσι η front line του «τριφυλλιού» θα απαρτίζεται από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον Ντίνο Μήτογλου και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο Γιάννης Κουζέλογλου που προς το παρόν δεν έχει μπει σε 12αδα ως τώρα στη Euroleague.

Σημειώνεται, ότι εκτός του Χολμς και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα.

 

sportfm.gr

