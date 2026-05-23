Έντονη αντίδραση DPG - «Απαιτώ μια συγνώμη...»

Λίγα λεπτά νωρίτερα η ιδιοκτήτρια εταιρία του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της εξέφρασε επίσης την οργή της για τις σκηνές στους ημιτελικούς και τον χαμό που έγινε με τα εισιτήρια ρίχνοντας την ευθύνη στην Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού:

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Στον Παναθηναϊκό όλα θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις Αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω, το αν την σέβομαι, αν την υποστηρίζω όπως μπορώ και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει, έχουμε κάνει πολύ σωστά επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος εισιτηρίων.

Πριν 15 μέρες με πρόφαση το ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα, δακρυγόνα ρίξατε. Και χθες ενώ βλέπατε το τι γίνεται, ενώ ξέρετε ότι δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή, περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει να έρθουν να δουν τον αγώνα.

Και στην Euroleague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι βέβαιος πως έχετε μεταφραστές. Στην Ευρωλίγκα, αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω ούτε στην επόμενη ζωή στο γήπεδο. Τώρα που υπό την δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, έγιναν όλα αυτά, τι σκ@τ@ θα κάνετε; Τι σκ@τ@ θα κάνετε; Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει».

