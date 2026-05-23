Φωτίου για επενδυτή: «Νιώθω ότι τις επόμενες 15 μέρες, ή θα μυρίσει ωραία ο κήπος του Αρχαγγέλου, ή θα βρωμίσει»

Διαβάστε την τοποθέτηση του Χάρη Φωτίου για το θέμα με τους επενδυτές και την πορεία των επαφών

«Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι προς το παρόν, έμεινε στο ενδιαφέρον. Έγινε μία πρώτη συζήτηση αλλά είμαστε πίσω. Η δεύτερη είναι λίγο πιο μπροστά. Με την τρίτη υπογράψαμε το έγγραφο εμπιστευτικότητας. Δεν έχουμε καμία προσέγγιση από την οικογένεια Σαββίδη (ΠΑΟΚ). Πέρυσι από πρωτοβουλία δική μου έκανα μία προσπάθεια για την οικογένεια Ηλιόπουλου. Πήγα και συνάντησα τον Αλεξίου, όμως μετά η κατάσταση στην ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη και δεν είχαμε ξανά επικοινωνία. Νιώθω ότι τις επόμενες 15 μέρες, ή θα μυρίσει ωραία ο κήπος του Αρχαγγέλου, ή θα βρωμίσει. Έχουμε δικούς μας εκπρόσωπους, έχουν κι αυτοί τους δικούς τους. Θα προσπαθήσω να βρω τον τρόπο, όποια κι αν είναι η πρόταση, θα προσπαθήσω να την διοχετεύσω στον κόσμο. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, εγώ θα την φέρω μπροστά σας» 

