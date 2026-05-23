ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιοκτήτρια εταιρία ΟΑΚΑ: «Χιλιάδες άτομα έμπαιναν με εντολή της Ευρωλίγκα χωρίς εισιτήρια»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιδιοκτήτρια εταιρία ΟΑΚΑ: «Χιλιάδες άτομα έμπαιναν με εντολή της Ευρωλίγκα χωρίς εισιτήρια»!

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της εκφράζει αγανάκτηση για τις σκηνές στους ημιτελικούς, εξηγεί πως οι security managers της Ευρωλίγκα οδήγησαν σε χιλιάδες παραβιάσεις του νόμου με μαζικές εισόδους ανθρώπων με πλαστά εισιτήρια και διαπιστεύσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές στο πλαίσιο του F4. Εξαιτίας των παραλείψεων της διοργανώτριας Αρχής της Ευρωλίγκα, στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και/ή χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security, όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο.

Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς, κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου, εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο Security Manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμη κι ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση κι έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή, προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατειλημμένες ασφυκτικά απο υπεράριθμους δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν. Αντικείμενα απο συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα αποτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο.

Ενόψει του τελικού της Κυριακής, δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας».

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φαμπιάνο: «Το να σας βλέπω χαρούμενους ήταν κάτι απίστευτο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο απολογισμός του Πέρε Πονς: «Πολλές εμπειρίες και απίστευτες στιγμές»

ΑΕΚ

|

Category image

Νέο με Τσίτσο στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Νεντίμ Τούτιτς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έντονη αντίδραση DPG - «Απαιτώ μια συγνώμη...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιδιοκτήτρια εταιρία ΟΑΚΑ: «Χιλιάδες άτομα έμπαιναν με εντολή της Ευρωλίγκα χωρίς εισιτήρια»!

EUROLEAGUE

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Η Λίβερπουλ τιμά τον Σαλάχ με ένα ξεχωριστό αντίο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Mr. Πολυτέλεια, Στέφαν Σίμιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέος ρόλος για Γκουαρντιόλα στο City Football Group

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έμειναν μόνο οι υπογραφές με Νέστρουπ και Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με Βαλένθια και επέλεξε Ολυμπιακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χατζηγιοβάνης: «Νιώθω ευγνώμων που επέλεξα να έρθω στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαντά σε ερωτήματα που «καίνε» ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη