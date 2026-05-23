Φωτίου για τους Κύπριους παίκτες: «Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ίσως καλύτερη φουρνιά από την Ομόνοια»
«Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ένας ποδοσφαιριστής, όποιος κι αν είναι, πρέπει να κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ίσως καλύτερη φουρνιά από την Ομόνοια, η οποία επίσης έχει μια εξαιρετική γενιά νεαρών παικτών. Να μπει στο τέλος όταν η ομάδα κερδίζει και έχει μαζί του προσωπικότητες. Αν μπει όταν χάνει η ομάδα και κάνει ένα σουτ μπορεί να τον χειροκροτήσουν, στο δεύτερο, δεν θα πω τη λέξη τι θα του κάνουν. Άρα τον μικρό ή θα τον αναπτύξεις σωστά και με τον σωστό τρόπο να τον βάλεις μεσα στην ομάδα ή θα τον καταστρέψεις»