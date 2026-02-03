Πλήγμα για την Αρμάνι Μιλάνο: Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ο Νίμπο

Νέος πονοκέφαλος προέκυψε για την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ο βασικός της σέντερ, Τζος Νίμπο, θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο 28χρονος ψηλός υπέστη διάταση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπρέσια την περασμένη Κυριακή, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος, γεγονός που σημαίνει πως ο Νίμπο δεν θα είναι διαθέσιμος τόσο για τα παιχνίδια της τρέχουσας όσο και της επόμενης εβδομάδας, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για το πρόγραμμα των Ιταλών.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει αποτελέσει βασικό γρανάζι στη φετινή πορεία της Μιλάνο στη EuroLeague, μετρώντας 10,2 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 0,8 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 16 συμμετοχές, αγωνιζόμενος περίπου 21 λεπτά ανά παιχνίδι.

Την ίδια ώρα, η Μιλάνο βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-13 μετά από 25 αγωνιστικές, με την απουσία του Νίμπο να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας για την κατάληψη μιας θέσης στην πρώτη δεκάδα.

