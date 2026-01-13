ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε έτοιμες να ακολουθήσουν την Μπαρτσελόνα

Μετά την Μπαρτσελόνα, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζονται να υπογράψουν νέο 10ετές συμβόλαιο με την EuroLeague.

Η EuroLeague έκανε τη ρελάνς. Μετά την Μπαρτσελόνα, η οποία θα υπογράψει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη EuroLeague το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε.

Όπως προκύπτει, λοιπόν, από όσα έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι τρεις σύλλογοι που ήταν ακόμα στον “αέρα” ως προς το μέλλον τους στη διοργάνωση, έχουν πάρει το δρόμο της παραμονής.

Η Μπαρτσελόνα για την ακρίβεια έχει ήδη συμφωνήσει για δεκαετές συμβόλαιο, όμως τα καλά νέα για την διοργάνωση δεν σταματούν εκεί.

Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε δείχνουν έτοιμες να ακολουθήσουν τους Καταλανούς, όπως ενημέρωσαν στο σημερινό Δ.Σ. Οι δύο σύλλογοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το πρότζεκτ και την προοπτική της EuroLeague, δεν βλέπουν στον ορίζοντα κάτι που μπορεί να τους δελεάσει και δεσμεύτηκαν ουσιαστικά ότι θα παραμείνουν για τα επόμενα δέκα χρόνια, τουλάχιστον, στη διοργάνωση.

Κάπως έτσι η EuroLeague BasketBall θα διατηρήσει όλες τις μεγάλες δυνάμεις της και θα παραμείνει μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σε όσα αφορούν την ASVEL οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν μαζί.

Θυμίζουμε πως εννέα ομάδες έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη EuroLeague:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR

Ζάλγκιρις

Μπασκόνια

Αναντολού Εφές

Αρμάνι Μιλάνο

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπάγερν

ΤΣΣΚΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

