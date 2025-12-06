Διέλυσε την Άιντραχτ με εξάρα η Λειψία

Γερή σφαλιάρα για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης που γνώρισε ντροπιαστική ήττα με 6-0 από τη Λειψία, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Σε τρομερή μέρα βρέθηκαν όλοι οι «ταύροι» που δεν άφησαν τους «αετούς» να πάρουν ούτε ανάσα και πλέον ανέβηκαν, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Από την απέναντι πλευρά η Άιντραχτ παραμένει στους 21 βαθμούς και χάνει την ευκαιρία να μπει στην 6άδα και μαζί στις θέσεις που χαρίζουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η αρχή στο πάρτι σκοραρίσματος έγινε από τον Χάρντερ στο 5ο λεπτό, ενώ ο Μπαουγκάρτνερ στο 31’ έγραψε το 2-0.

Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε στο 47ο λεπτό από τον Ντιομάντε, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να πετυχαίνει το 4-0 στο 55ο λεπτό. Ο Ράουμ από τα 11 βήματα στο 62’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0, ενώ ο Ντιομάντε πετυχαίνοντας χατ τρικ έριξε τη χαριστική βολή για το τελικό 6-0.

