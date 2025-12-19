Δημητρίου: «Πολιτιστική πρωτεύουσα η Λάρνακα το 2030, εμείς μπήκαμε ήδη σε αυτούς τους ρυθμούς»

Διαβάστε όσα είπε ο Κυριάκος Δημητρίου:

Για τη μεγάλη πρόκριση στους «16»: «Τις προηγούμενες ανακοινώθηκε ότι η Λάρνακα θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2030. Έχουμε μπει σε ρυθμούς 2030 από τώρα. Πετύχαμε τον στόχο μας εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτα οκτάδα, δεχόμενοι μόνο ένα γκολ. Πάνω στη ζάλη της επιτυχίας, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη αυτό πετύχαμε. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Αυτοί που ήρθαν χθες το χάρηκαν με τη ψυχή τους. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον Μάρτιο του 2026 για να στρέψουμε ξανά τα βλέμματά μας στην Ευρώπη».

Αν είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια τα συνολικά έσοδα της ΑΕΚ: «Είναι πολλά τα οφέλη και με το οικονομικό και με τους βαθμούς. Εξακολουθούμε να κάνουμε γνωστό το όνομα της Λάρνακας στην Ευρώπη».

Για το γκολ του Αγκιέλσκι: «Ήταν λυτρωτικό το γκολ. Έμεινε και με δέκα ο αντίπαλος. Ουσιαστικά ψάχναμε από την αρχή το γκολ. Από το σημείο της αποβολής και μετά πιέζαμε συνεχώς και ευτυχώς μας λύτρωσε ο Αγκιέλσκι».

Για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ΑΕΛ στη Λεμεσό: «Παίζουμε εκτός έδρας. Για μας ο στόχος δεν αλλάζει. Αύριο θα αρχίσουμε την προετοιμασία. Πονς, Χάιρο και Αμίνι θα είναι διαθέσιμοι. Πάμε με εξαιρετική ψυχολογία για να πετύχουμε ακόμη ένα τρίποντο».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαντσίνι του Παναθηναϊκού: «Γνωρίζω τον παίκτη όμως δεν είμαι σε θέση να πω αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο. Την ώρα που πρέπει να προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει».