ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημητρίου: «Πολιτιστική πρωτεύουσα η Λάρνακα το 2030, εμείς μπήκαμε ήδη σε αυτούς τους ρυθμούς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δημητρίου: «Πολιτιστική πρωτεύουσα η Λάρνακα το 2030, εμείς μπήκαμε ήδη σε αυτούς τους ρυθμούς»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 στον απόηχο της ιστορικής πρόκρισης της ομάδας στους «16» του Conference League

Διαβάστε όσα είπε ο Κυριάκος Δημητρίου:

Για τη μεγάλη πρόκριση στους «16»: «Τις προηγούμενες ανακοινώθηκε ότι η Λάρνακα θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2030. Έχουμε μπει σε ρυθμούς 2030 από τώρα. Πετύχαμε τον στόχο μας εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτα οκτάδα, δεχόμενοι μόνο ένα γκολ. Πάνω στη ζάλη της επιτυχίας, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη αυτό πετύχαμε. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Αυτοί που ήρθαν χθες το χάρηκαν με τη ψυχή τους. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον Μάρτιο του 2026 για να στρέψουμε ξανά τα βλέμματά μας στην Ευρώπη».

Αν είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια τα συνολικά έσοδα της ΑΕΚ: «Είναι πολλά τα οφέλη και με το οικονομικό και με τους βαθμούς. Εξακολουθούμε να κάνουμε γνωστό το όνομα της Λάρνακας στην Ευρώπη».

Για το γκολ του Αγκιέλσκι: «Ήταν λυτρωτικό το γκολ. Έμεινε και με δέκα ο αντίπαλος. Ουσιαστικά ψάχναμε από την αρχή το γκολ. Από το σημείο της αποβολής και μετά πιέζαμε συνεχώς και ευτυχώς μας λύτρωσε ο Αγκιέλσκι».

Για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ΑΕΛ στη Λεμεσό: «Παίζουμε εκτός έδρας. Για μας ο στόχος δεν αλλάζει. Αύριο θα αρχίσουμε την προετοιμασία. Πονς, Χάιρο και Αμίνι θα είναι διαθέσιμοι. Πάμε με εξαιρετική ψυχολογία για να πετύχουμε ακόμη ένα τρίποντο».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαντσίνι του Παναθηναϊκού: «Γνωρίζω τον παίκτη όμως δεν είμαι σε θέση να πω αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο. Την ώρα που πρέπει να προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης ο Πολ Πογκμπά για την επένδυσή του σε αγώνες καμήλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Ζέλσον λόγω ίωσης

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαρέσκα διαψεύδει τα περί αντικατάστασης Γκουαρδιόλα στη Σίτι: «Θα είμαι στην Τσέλσι και του χρόνου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στην Παρί με Σαφόνοφ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τους έκανε 35

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ: «Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς»

ΑΕΛ

|

Category image

Conference League: Όλες οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη