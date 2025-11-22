ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς: «Αυτή η νίκη να μας δώσει άλλο αέρα!»

Οι τοποθετήσεις του Μαρίνου Σατσιά μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του

«Η ανακούφιση είναι μεγαλύτερη από την ικανοποίηση. Ξεκινήσαμε αγχωμένοι, όμως καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Στα προηγούμενα παιχνίδια τα αποτελέσματα μας αδικούσαν, αλλά σήμερα πετύχαμε αυτό που αξίζαμε και πιστεύω ότι αυτή η επιτυχία θα μας δώσει εντελώς διαφορετικό αέρα στη συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο μας ο οποίος ήρθε και στην προπόνηση και μας έδωσε μεγάλη ώθηση».

Συμπλήρωσε πως το παιχνίδι «πήγε να στραβώσει», αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα:

«Κάποια στιγμή το ματς φάνηκε να γυρίζει εναντίον μας, όμως αντιδράσαμε σωστά και ευτυχώς φύγαμε με το τρίποντο. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Εθνικού».

 

Διαβαστε ακομη