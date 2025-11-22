Ανγκελόφσκι: «Βγάλαμε ενέργεια - Κρίμα που δεν πήραμε βαθμό»
Τα όσα είπε ο προπονήτης του Εθνικού μετά την ήττα της ομάδας του από την Ομόνοια Αραδίππου.
«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, με πέντε γκολ και ένταση. Είδα εξαιρετική αντίδραση από την ομάδα μου, ακόμη και όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο. Είμαι στεναχορημένος γιατί βγάλαμε πολλή ενέργεια στο γήπεδο και είναι πραγματικά κρίμα που δεν καταφέραμε να πάρουμε έστω τον βαθμό. Θέλω να δώσω συγχαρήτηρια στην Ομόνοια Αραδίππου»